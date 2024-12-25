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Четыре приморца получили государственные награды за трудовые заслуги

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Источник: PrimaMedia.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении четырёх жителей Приморья государственными наградами за их трудовые достижения и вклад в развитие своих отраслей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили машинист экскаватора Лучегорского угольного разреза Алексей Кравченко и водитель автомобиля разрезоуправления «Новошахтинское» — филиала «Приморскугля» Юрий Меркулов.

Почётное звание «Заслуженный юрист РФ» присвоено заведующему кафедрой уголовного права и криминологии Юридической школы ДВФУ, доктору юридических наук Александру Ивановичу Коробееву за его заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке высококвалифицированных кадров.

Звание «Заслуженный шахтёр РФ» удостоен машинист экскаватора разрезоуправления «Новошахтинское» — филиала «Приморскугля» Руслан Шульга за многолетнюю добросовестную работу в угольной промышленности.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ от 21 ноября, утвердив награждение двух жителей Приморского края высокими государственными наградами.