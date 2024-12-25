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Какую погоду ждать белорусам 25 декабря?

В среду, 25 декабря, в Беларуси будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. В утренние часы в некоторых местах по стране может наблюдаться туман. Возможны также гололед и гололедица, сообщает Белгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 75% 766 мм рт. ст. +2°
Источник: Смартпресс

Минск. Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер западный, 3−8 м/с.

Брест. Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер неустойчивый, 1−6 м/с.

Витебск. Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер западный, 3−8 м/с.

Гомель. Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1 ..+1°C. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Гродно. Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

Могилев. Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер западный, 3−8 м/с.