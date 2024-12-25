Какую погоду ждать белорусам 25 декабря?

Минск. Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер западный, 3−8 м/с.
Брест. Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер неустойчивый, 1−6 м/с.
Витебск. Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер западный, 3−8 м/с.
Гомель. Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1 ..+1°C. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.
Гродно. Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.
Могилев. Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер западный, 3−8 м/с.