Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Театр Пушкина отметил 110-летний юбилей премьерой «Плохие хорошие» Оскара Уайльда

В среду, 25 декабря, Камерному театру, который с 1950 года носит имя русского писателя Александра Пушкина, исполнилось 110 лет. Подарком для зрителей станет премьера спектакля Плохие хорошие по комедии нравов английского драматурга Оскара Уайльда Веер леди Уиндермир . Известия посмотрели прекрасную, сделанную с большим вкусом постановку и поздравили театр с юбилеем.
Источник: Известия

Главные герои — супружеская пара Артур и Маргарет Уиндермир с полугодовалым сыном, у которой всё идет своим чередом, пока жена не узнает об изменах мужа. Есть некая миссис Эрлин, которой Артур снял дом и купил коляску. Но этого мало, Эрлин хочет попасть на прием в честь дня рождения Маргарет. Поддавшись сплетням, леди Уиндермир начинает подозревать мужа в измене.

Классик английской литературы высмеивает нравы светского общества, в котором под маской добродетели скрывается тщеславие, где высоко ценится искусство сплетни, а чувства оказываются разменной монетой.

Роль миссис Эрлин худрук Евгений Писарев предложил звезде театра Пушкина Виктории Исаковой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С веерком: Театр Пушкина отметил юбилей премьерой «Плохие хорошие».