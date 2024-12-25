Театр Пушкина отметил 110-летний юбилей премьерой «Плохие хорошие» Оскара Уайльда

Главные герои — супружеская пара Артур и Маргарет Уиндермир с полугодовалым сыном, у которой всё идет своим чередом, пока жена не узнает об изменах мужа. Есть некая миссис Эрлин, которой Артур снял дом и купил коляску. Но этого мало, Эрлин хочет попасть на прием в честь дня рождения Маргарет. Поддавшись сплетням, леди Уиндермир начинает подозревать мужа в измене.