Театр Пушкина отметил 110-летний юбилей премьерой «Плохие хорошие» Оскара Уайльда

Главные герои — супружеская пара Артур и Маргарет Уиндермир с полугодовалым сыном, у которой всё идет своим чередом, пока жена не узнает об изменах мужа. Есть некая миссис Эрлин, которой Артур снял дом и купил коляску. Но этого мало, Эрлин хочет попасть на прием в честь дня рождения Маргарет. Поддавшись сплетням, леди Уиндермир начинает подозревать мужа в измене.
Классик английской литературы высмеивает нравы светского общества, в котором под маской добродетели скрывается тщеславие, где высоко ценится искусство сплетни, а чувства оказываются разменной монетой.
Роль миссис Эрлин худрук Евгений Писарев предложил звезде театра Пушкина Виктории Исаковой.
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С веерком: Театр Пушкина отметил юбилей премьерой «Плохие хорошие».