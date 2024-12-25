Поиски 13-летней школьницы завершились в Иркутской области

С 22 декабря в Иркутской области шли поиски 13-летней школьницы. Напомним, девушка ушла из дома в поселке Качуг днем и больше на связь не выходила. Обеспокоенная мать пошла за помощью к полицейским. И вот спустя три дня, подростка вернули домой.
— Девочку нашли в Иркутске, в настоящий момент она уже дома, — сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
Подробностей, о том почему школьница ушла из дома и не выходила с родными на связь пока нет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура помогла добиться компенсации жителям Шелехова за покупку лекарств. Медикаменты должны были предоставить по льготе.