Поиски 13-летней школьницы завершились в Иркутской области

С 22 декабря в Иркутской области шли поиски 13-летней школьницы. Напомним, девушка ушла из дома в поселке Качуг днем и больше на связь не выходила. Обеспокоенная мать пошла за помощью к полицейским. И вот спустя три дня, подростка вернули домой.