Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поиски 13-летней школьницы завершились в Иркутской области

Подростка вернули домой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 22 декабря в Иркутской области шли поиски 13-летней школьницы. Напомним, девушка ушла из дома в поселке Качуг днем и больше на связь не выходила. Обеспокоенная мать пошла за помощью к полицейским. И вот спустя три дня, подростка вернули домой.

— Девочку нашли в Иркутске, в настоящий момент она уже дома, — сообщили в ГУ МВД Иркутской области.

Подробностей, о том почему школьница ушла из дома и не выходила с родными на связь пока нет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура помогла добиться компенсации жителям Шелехова за покупку лекарств. Медикаменты должны были предоставить по льготе.