Составлен топ помогающих подвести итоги года книг с сюжетами о вечности

Знаменитый нейробиолог, профессор Стэнфорда Роберт Сапольски утвеждает, что свободы нет, а есть вполне прочитанная предопределенность, в связи с чем Известия включили его книгу Всё решено: жизнь без свободы воли в главные релизы декабря, которые помогают подвести итоги года.