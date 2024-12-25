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Составлен топ помогающих подвести итоги года книг с сюжетами о вечности

Знаменитый нейробиолог, профессор Стэнфорда Роберт Сапольски утвеждает, что свободы нет, а есть вполне прочитанная предопределенность, в связи с чем Известия включили его книгу Всё решено: жизнь без свободы воли в главные релизы декабря, которые помогают подвести итоги года.

Обычно американцы пишут просто, но Сапольски читать трудно.

«Все эти бифуркирующие системы создают фракталы: относительная степень их сложности постоянна и не зависит от степени приближения», — заявил автор.

Сапольски настолько скрупулезно доказывает, что все процессы в нас, в том числе свободная воля, — результат воздействия на наше сознание миллиона разных факторов, что удержать всё это в голове всё равно не удастся.

Более того, даже чтобы просто следовать за мыслью Сапольски, нужно либо смело довериться цепочке его рассуждений, либо потратить месяцы, если не годы, на то, чтобы проверить его выкладки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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