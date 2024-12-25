В России хотят ввести свободный тариф по ОСАГО

По словам Уфимцева, для водителей, часто попадающих в аварии, цена на ОСАГО продолжит расти. В то же время для 85% владельцев автомобилей стоимость останется стабильной. Эти автолюбители смогут воспользоваться дополнительной скидкой благодаря высокому коэффициенту «бонус-малус» (КБМ), который учитывается при отсутствии аварий, добавил он.