В России хотят ввести свободный тариф по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) намерен выдвинуть предложение для Центробанка о переходе на свободные тарифы для полисов ОСАГО. Об этом заявил Евгений Уфимцев, возглавляющий Всероссийский союз страховщиков и РСА, в интервью с изданием «Известия».
По словам Уфимцева, для водителей, часто попадающих в аварии, цена на ОСАГО продолжит расти. В то же время для 85% владельцев автомобилей стоимость останется стабильной. Эти автолюбители смогут воспользоваться дополнительной скидкой благодаря высокому коэффициенту «бонус-малус» (КБМ), который учитывается при отсутствии аварий, добавил он.
Уфимцев отметил, что рынок ОСАГО в последние шесть лет демонстрирует свою зрелость, и поэтому сейчас разумно полностью отпустить тарифы, закрепив лишь верхнюю границу стоимости страховки. Он уверен, что отрасль готова к подобным изменениям, и государственные органы смогут контролировать процесс, чтобы избежать злоупотреблений.
Начало обсуждения данного вопроса с регулятором запланировано на 2025 год.
Ранее сообщалось, что три региона РФ планируют запустить проверку полисов ОСАГО через камеры. В частности, речь идет о Москве, Свердловской и Волгоградской областях.