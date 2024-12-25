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Теплый остановочный павильон установили на Центральном рынке в Хабаровске

На пересечении Амурского бульвара и улицы Льва Толстого в этом году снесли торговые точки, где обычно разворачивалась стихийная торговля.

Источник: Мэрия Хабаровска

На пересечении Амурского бульвара и улицы Льва Толстого в этом году снесли торговые точки, где обычно разворачивалась стихийная торговля, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

— Удалось достичь договоренности с хабаровским индивидуальным предпринимателем, который за свой счет оборудовал теплый павильон для пассажиров трамваев, — рассказала начальник отдела по землепользованию комитета по управлению Центральным районом Ольга Павлова. — В дальнейшем бизнесмен планирует содержать остановку в порядке.

Сейчас строители уже смонтировали закрытое помещение, в нем есть тепловая завеса, две удобные скамейки со спинками. Рядом построили открытое место посадки с пластиковыми стенками и лавочками. Только вот недобросовестные горожане уже успели разбить стекло теплого павильона.

А ведь предприниматель воплотил в жизнь такую хорошую инициативу: в мороз могут погреться не только пассажиры электротранспорта, но и посетители новогоднего городка, который оформили на бульваре. Жаль, что не все ценят чужие труды.