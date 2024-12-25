Чернышенко: число турпоездок по РФ по итогам года выросло примерно на 10%

Ранее эксперт по туризму и классификации гостиниц, преподаватель РАНХиГС Галина Дехтярь обратила внимание на то, что многие россияне предпочитают путешествовать за границу, чтобы насладиться видами других стран, однако в самой России остаётся немало уголков, которые ещё не получили должного внимания.