Чернышенко: число турпоездок по РФ по итогам года выросло примерно на 10%

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, по итогам года количество туристических поездок внутри России увеличится примерно на 10% и достигнет 91,5 миллиона.
В интервью РИА Новости он отметил, что, согласно данным Росстата, за первые девять месяцев текущего года зафиксировано более 75 миллионов поездок, а по прогнозам годовой показатель составит 91,5 миллиона, что значительно превышает прошлогодние результаты.
Чернышенко подчеркнул, что такой темп роста отвечает ожиданиям, и напомнил о задаче, поставленной президентом в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Согласно этому плану, количество внутренних туристических поездок должно вырасти до 140 миллионов, и страна уверенно движется к достижению этой цели.
Ранее эксперт по туризму и классификации гостиниц, преподаватель РАНХиГС Галина Дехтярь обратила внимание на то, что многие россияне предпочитают путешествовать за границу, чтобы насладиться видами других стран, однако в самой России остаётся немало уголков, которые ещё не получили должного внимания.