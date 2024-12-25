В качестве водителя в омском троллейбусе № 4 замечена Баба Яга

Фото необычного водителя троллейбуса сразу же вызвало массу обсуждений в соцсетях. Кто-то из омичей заметил, что скорее всего у водителей троллейбусов сказочные зарплаты, другие же отметили, что такой антураж может отвлекать других участников движения. Третьи предположили, что это отличный вариант быстро проснуться утром, он такой неожиданности любой пассажир может «взбодриться».