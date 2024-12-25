В качестве водителя в омском троллейбусе № 4 замечена Баба Яга

В Омске замечен необычный водитель троллейбуса — на маршруте № 4 «подрабатывает» Баба Яга. Омичи, привыкшие уже ко всему (как-то в городе девушка-водитель в вечернем платье поправляла троллейбусные «рога»), с юмором оценили нововведение.
Фото необычного водителя троллейбуса сразу же вызвало массу обсуждений в соцсетях. Кто-то из омичей заметил, что скорее всего у водителей троллейбусов сказочные зарплаты, другие же отметили, что такой антураж может отвлекать других участников движения. Третьи предположили, что это отличный вариант быстро проснуться утром, он такой неожиданности любой пассажир может «взбодриться».
Пассажир, который поделился изображением, назвал себя «заслуженным пассажиром общественного транспорта» и отметил, что всегда позитивно относится к таким приятным неожиданностям в канун Нового года.