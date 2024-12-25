Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омск сегодня накроет мощная магнитная буря

Пик активности придется на вторую половину дня 25 декабря.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня 25 декабря на вторую половину дня в Омске ожидается пик магнитной активности, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Буря будет иметь слабый и средний уровень и продлится от 8 до 10 часов. Метеозависимым людям рекомендуется позаботиться о своем здоровье. В высоких широтах Земли может появиться полярное сияние.

Магнитные бури способны ухудшать самочувствие метеозависимых людей и влиять на работоспособность электроприборов. Врачи рекомендуют чувствительным к магнитным бурям людям:

— Достаточно спать;

— Пить больше воды;

— Избегать стресса и переутомления;

— Принимать успокаивающие травяные чаи;

— При необходимости принимать обезболивающие препараты.