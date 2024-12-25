Омск сегодня накроет мощная магнитная буря

Сегодня 25 декабря на вторую половину дня в Омске ожидается пик магнитной активности, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Буря будет иметь слабый и средний уровень и продлится от 8 до 10 часов. Метеозависимым людям рекомендуется позаботиться о своем здоровье. В высоких широтах Земли может появиться полярное сияние.
Магнитные бури способны ухудшать самочувствие метеозависимых людей и влиять на работоспособность электроприборов. Врачи рекомендуют чувствительным к магнитным бурям людям:
— Достаточно спать;
— Пить больше воды;
— Избегать стресса и переутомления;
— Принимать успокаивающие травяные чаи;
— При необходимости принимать обезболивающие препараты.