Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 25 декабря

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— 40-летия Победы, 39, 39-А, 41, 41-А; 250-летия Челябинска, 1, 9, 11 — с 08.00 до 18.00; — Колхозная, 25, 29; Молодогвардейцев, 51; Краснознаменная, 28, 30, 34, 36 — с 08.00 до 18.00; — Свердловский пр., 37, 39, 41, 41-А, 43; Кыштымская, 32, 34; Горшечная, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37; Тагильская, 20, 20-А, 24, 24-А, 26, 30, 32-А, 36, 42 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Молодогвардейцев, 3, 7-А — с 09:30 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— Краснознаменная, 25-А, 29 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Барбарисовская, 4; пер. Индивидуальный, 16-А, 62-А-62-Ж; Топазовая, 16-А; пер. Кварцевый, 19-В, 21-В — с 08.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Масленникова, 18 — с 09.00 до 18.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Украинская, 47−51-А; Хуторная, 31−80-А; 5-я Электровозная, 7-Б — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Румянцева, 21, 21-А; Мира, 46, 48, 48-А, 50 — с 09.00 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— Б. Хмельницкого, 19 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Свободы, 88-Д, 155, 155/1, 155/2, 155-А, 155-В, 155-Г, 157, 157-А, 159; Орджоникидзе, 1; Тарасова, 39 — с 09.00 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— Шаумяна, 81; Доватора, 16 — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Танкистов, 179-А; Маховая — с 13.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Смирных, 7, 11, 13, 13-А, 13-Б, 15, 15-А, 17; Тернопольская, 27; Татьяничевой, 9, 9-А — с 09.00 до 13.00; — Энгельса, 46, 46-А, 95, 97; Курчатова, 25, 27-Б — с 13.00 до 17.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В среду, 25 декабря, будут отключены светофоры на перекрестках:
— Свердловского проспекта и улицы Работниц — с 8:00 до 18:00;
— улиц Потребительская 2-я и Нефтебазовая — с 10:00 до 17:00;
— улиц Энгельса и Курчатова — с 13:00 до 17:00.
Будьте внимательны и осторожны!