Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 25 декабря

— 40-летия Победы, 39, 39-А, 41, 41-А; 250-летия Челябинска, 1, 9, 11 — с 08.00 до 18.00; — Колхозная, 25, 29; Молодогвардейцев, 51; Краснознаменная, 28, 30, 34, 36 — с 08.00 до 18.00; — Свердловский пр., 37, 39, 41, 41-А, 43; Кыштымская, 32, 34; Горшечная, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37; Тагильская, 20, 20-А, 24, 24-А, 26, 30, 32-А, 36, 42 — с 08.00 до 18.00.