Челябинцы вошли в число самых активных покупателей гирлянд

Анализ рынка провели специалисты компании ВсеИнструменты.ру. Как пишет «Коммерсант», в редакцию которого пришло данное исследование, спрос на товары к Новому году анализировался по итогам ноября 2024 года (декабрь захвачен не был) и сравнивался с аналогичным периодом прошлого года.
Челябинцы вошли в тройку лидеров по спросу на новогодние гирлянды. По сравнению с прошлым ноябрем, они стали покупать этот новогодний товар в два раза больше (плюс 100% к прошлогоднему результату). Вместе с челябинцами большими любителями гирлянд оказались жители Краснодара и Екатеринбурга.