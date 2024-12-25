Челябинцы вошли в число самых активных покупателей гирлянд

Анализ рынка провели специалисты компании ВсеИнструменты.ру. Как пишет «Коммерсант», в редакцию которого пришло данное исследование, спрос на товары к Новому году анализировался по итогам ноября 2024 года (декабрь захвачен не был) и сравнивался с аналогичным периодом прошлого года.