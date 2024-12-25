Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинцы вошли в число самых активных покупателей гирлянд

Опубликовано исследование спроса на новогодние товары среди жителей разных российских городов.

Анализ рынка провели специалисты компании ВсеИнструменты.ру. Как пишет «Коммерсант», в редакцию которого пришло данное исследование, спрос на товары к Новому году анализировался по итогам ноября 2024 года (декабрь захвачен не был) и сравнивался с аналогичным периодом прошлого года.

Челябинцы вошли в тройку лидеров по спросу на новогодние гирлянды. По сравнению с прошлым ноябрем, они стали покупать этот новогодний товар в два раза больше (плюс 100% к прошлогоднему результату). Вместе с челябинцами большими любителями гирлянд оказались жители Краснодара и Екатеринбурга.

торговля