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В Красноярском крае введут режим повышенной готовности

Мера носит превентивный характер и необходима для ликвидации возможных происшествий в период празднования Нового года.

Источник: Правительство Красноярского края

В Красноярском крае с 29 декабря по 8 января будет действовать режим повышенной готовности. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Решение было объявлено на последнем в этом году заседании краевого правительства, которое состоялось 24 декабря. Мера носит превентивный характер и необходима для ликвидации возможных пожаров и коммунальных происшествий в период празднования Нового года.

В правительстве отметили, что необходимые рекомендации направлены в краевые исполнительные органы и органы местного самоуправления.

Напомним, в Красноярском крае 24 декабря открыли движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в обход Канска. Старт движения дал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.