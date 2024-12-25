В Красноярском крае введут режим повышенной готовности

В Красноярском крае с 29 декабря по 8 января будет действовать режим повышенной готовности. Об этом сообщили в краевом правительстве.
Решение было объявлено на последнем в этом году заседании краевого правительства, которое состоялось 24 декабря. Мера носит превентивный характер и необходима для ликвидации возможных пожаров и коммунальных происшествий в период празднования Нового года.
В правительстве отметили, что необходимые рекомендации направлены в краевые исполнительные органы и органы местного самоуправления.
Напомним, в Красноярском крае 24 декабря открыли движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в обход Канска. Старт движения дал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.