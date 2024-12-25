В МВД рассказали о криминальной активности иностранцев в Приангарье

Добавим, что, несмотря на тенденцию уменьшения количества преступлений среди иностранцев, в регионе ужесточился контроль за такой категорией лиц. Это обусловлено текущей политикой страны в отношении иностранных граждан. Подробнее о криминогенной обстановке среди мигрантов и в целом про преступность в Приангарье редакция ИА IrkutskMedia опубликует материал в ближайшее время.