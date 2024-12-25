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В МВД рассказали о криминальной активности иностранцев в Приангарье

В течение последних 10 лет фиксируется снижение преступности среди мигрантов.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутской области наблюдается снижение преступности среди иностранных граждан. Такая тенденция происходит в течение последних 10 лет, сообщили ИА IrkutskMedia в ответе на запрос в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Добавим, что, несмотря на тенденцию уменьшения количества преступлений среди иностранцев, в регионе ужесточился контроль за такой категорией лиц. Это обусловлено текущей политикой страны в отношении иностранных граждан. Подробнее о криминогенной обстановке среди мигрантов и в целом про преступность в Приангарье редакция ИА IrkutskMedia опубликует материал в ближайшее время.