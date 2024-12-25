В Башкирии похолодает до −22 градусов и пойдет снег

В Башкирии похолодает до −22 градусов. До конца недели в республике ожидаются температурные качели и переменные осадки.
По прогнозам синоптиков Башгидромета, 25 декабря обойдется без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью −11,-16°, днем −6,-11°.
26 декабря местами возможен снег. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −10,-15°, местами −17,-22°, днем −5,-10°.
27 декабря ожидаетс снег — местами до умеренного. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −6,-11°, при прояснениях до −16°, днем −1,-6°.