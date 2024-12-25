В Омске массово сносят незаконные гаражи

В Омске активно ведется работа по сносу и демонтажу самовольно установленных гаражей. Только в Октябрьском округе за 2024 год специалисты изъяли 38 незаконных конструкций, четыре из которых были отправлены на штрафстоянку.
Собственнику одного из гаражей пришлось заплатить 25 тысяч рублей за хранение бокса и его транспортировку. Как рассказали в мэрии Омска, в бюджет города поступило около 4 миллионов рублей благодаря проверкам по соблюдению законодательства об использовании земельных участков.
Некоторые гаражи были установлены на сетях водопровода, что привело к порыву труб. После удаления гаражей аварию удалось устранить.
Начальник земельного контроля округа Константин Антонов подчеркнул, что самовольное размещение временных гаражей запрещено и влечет за собой штраф в размере более 5 тысяч рублей. Особенно опасным является установка гаражей в охранных зонах объектов сетевого хозяйства. Такие конструкции подлежат обязательному выносу.