В Омске массово сносят незаконные гаражи

Собственнику одного из гаражей пришлось заплатить 25 тысяч рублей за хранение бокса и его транспортировку. Как рассказали в мэрии Омска, в бюджет города поступило около 4 миллионов рублей благодаря проверкам по соблюдению законодательства об использовании земельных участков.