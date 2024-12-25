В России празднуют день Спиридона Солнцеворота: он помогает в решении жилищных вопросов

Спиридон родился на Кипре в конце III века. С детских лет пас овец. Потом обзавелся семейством и жил, как все, отличаясь от односельчан разве что необычайной доброжелательностью и душевной отзывчивостью: бездомные находили в его доме приют, странники — пищу и отдых. После смерти жены Спиридона избрали епископом кипрского города Тримифунта.
«Жил тихой и богоугодной жизнью, подражая ветхозаветным праведникам. В молодости женился на благочестивой девушке. У пары родилась дочь Ирина. Но счастливая семейная жизнь продолжалась недолго — любимая супруга заболела и скоропостижно умерла. Спиридон не впал в уныние, а наоборот усилил служение Богу. За это смирение и необыкновенную силу веры Господь наградил будущего святителя благодатными дарами: прозорливостью, возможностью исцелять неизлечимых больных и изгонять из них бесов. После смерти жены Спиридон был избран епископом города Тримифунта», — рассказывают в Челябинской епархии.
По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Сам он, даже будучи епископом, по-прежнему пас овец и работал в поле.
Последние слова его были о любви к Богу и ближним. Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте.
В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу. Здесь, в городе Керкира они и поныне хранятся в храме во имя Спиридона Тримифунтского. Дважды в день их открывают для обозрения верующим.
Существует поверие, что святитель Спиридон и после смерти ходит по миру и помогает людям, «изнашивая» башмаки. Поэтому раз в год мощи переобувают, а башмаки дарят.
В народе этот день называет Солноворотом, когда «солнце поворачивается на лето, а зима — на мороз». Именно на 25 декабря, согласно древним представлениям, приходится зимнее солнцестояние, а ночь начинает уходить на убыль.
В этот день было принято обильно кормить кур, чтобы те летом обильно плодились. А владельцы яблоневых садов стряхивали от снега деревья, приговаривая: «Спиридонов день, подымайся вверх!».
На Руси святой Спиридон почитался не только в народе, но и среди царей и полководцев. Все началось с явления святого Ивану Грозному во время его Казанского похода. Святой Спиридон явился царю во сне и укрепил его в грядущей победе над ногайцами. После победы царь по обету построил Спиридоньевский монастырь.
О чем просят святого Спиридона? «К Спиридону принято обращаться с молитвой об успешном поиске работы, материальном достатке, удачной торговле, о благополучии в доме», — отмечают в Челябинской епархии.
На Руси святого Спиридона почитают как заступника от различных напастей, защитника на войне. Многим людям святой помог избавиться от страстей и грехов и утвердил их на пути праведности. Ему молятся при засухе, голоде, считают заступником сирот и вдов. Но самое главное — к нему обращаются для решения жилищных вопросов, когда не имеют жилья или когда предстоит тяжба по поводу несправедливо отобранной земли или другой недвижимости.