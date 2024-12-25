В России празднуют день Спиридона Солнцеворота: он помогает в решении жилищных вопросов

На Руси святого Спиридона почитают как заступника от различных напастей, защитника на войне. Многим людям святой помог избавиться от страстей и грехов и утвердил их на пути праведности. Ему молятся при засухе, голоде, считают заступником сирот и вдов. Но самое главное — к нему обращаются для решения жилищных вопросов, когда не имеют жилья или когда предстоит тяжба по поводу несправедливо отобранной земли или другой недвижимости.