Вылет самолета из Иркутска в Олекминск перенесли из-за закрытия аэропорта

В аэропорту областного центра задержали вылет сразу двух самолетов. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, подняться в воздух в назначенное время не смогли воздушные судна по направлениям Шереметьево и Олекминск.
— Вылет рейса, следующего по маршруту Иркутск — Шереметьево, в связи с поздним прибытием самолета перенесен с 8:10 на 9:25, — поделились в пресс-службе.
Что касается второго самолета, то вылет в Олекминск был перенесен с 07:20 на 09:40 из-за закрытия аэропорта в пункте назначения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель внедорожника выехал на неокрепший лед на Байкале и погиб. Спасатели достали бездыханное тело мужчины из воды.