До конца года: в Жетысуской области из-за плохой погоды перекрыли дорогу

Ограничения касаются участка дороги «Ушарал-Достык» км 84−164 (от станции Коктума до села Достык).Ориентировочное время открытия дороги — 31 декабря 2024 года в 10:00.
Ранее стало известно какие дороги отремонтируют в Костанайской области.
25 декабря 2024 года в 08:00 в Жетысуской области из-за ухудшения погодных условий ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.
Ограничения касаются участка дороги «Ушарал-Достык» км 84−164 (от станции Коктума до села Достык).Ориентировочное время открытия дороги — 31 декабря 2024 года в 10:00.
Ранее стало известно какие дороги отремонтируют в Костанайской области.