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В Омске установили штрафы за склонение к абортам

В документе подчёркивается, что склонение к абортам — это угроза для семьи, материнства и детства.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Данный закон был принят Законодательным собранием региона 19 декабря и вступил в силу 23 декабря.

Согласно новому закону, под склонением к абортам понимаются действия, направленные на то, чтобы заставить беременную женщину прервать беременность. Это может происходить через уговоры, предложения, подкуп или иные способы. Однако важно отметить, что если врач сообщает о медицинских показаниях к прерыванию беременности, это не считается склонением.

Закон также определяет размеры штрафов за подобные действия. Для физических лиц штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

В документе подчёркивается, что склонение к абортам рассматривается как угроза для семьи, материнства и детства. В то же время информирование женщины о наличии медицинских показаний для прерывания беременности не подпадает под это определение и не влечет за собой наказания.

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штрафы