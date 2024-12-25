В Омске установили штрафы за склонение к абортам

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Данный закон был принят Законодательным собранием региона 19 декабря и вступил в силу 23 декабря.
Согласно новому закону, под склонением к абортам понимаются действия, направленные на то, чтобы заставить беременную женщину прервать беременность. Это может происходить через уговоры, предложения, подкуп или иные способы. Однако важно отметить, что если врач сообщает о медицинских показаниях к прерыванию беременности, это не считается склонением.
Закон также определяет размеры штрафов за подобные действия. Для физических лиц штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.
В документе подчёркивается, что склонение к абортам рассматривается как угроза для семьи, материнства и детства. В то же время информирование женщины о наличии медицинских показаний для прерывания беременности не подпадает под это определение и не влечет за собой наказания.