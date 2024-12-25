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В Омске третью ночь подряд действовал режим «чёрного неба»

В Омске минувшей ночью вновь действовал режим НМУ первой степени опасности.

В Омске минувшей ночью вновь действовал режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе наблюдались с шести часов вечера 24 декабря до восьми утра 25 декабря.

Напомним, что режим «чёрного неба» также объявлялся в ночь с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник. Во время действия такого режима предприятия со стационарными источниками загрязняющих веществ должны снижать количество выбросов.

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