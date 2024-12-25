Глава СКР поручил доложить о результатах расследования трехмесячной задержки зарплаты строителям М-7 в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам строительной компании в Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Согласно версии следствия, руководство ОАО «Хотьковский автомост» с октября этого года по сегодняшний день не выплачивало полностью жалованье своим работникам, которые участвуют в строительстве участка трассы М-7 в Дюртюлинском районе. Уголовное дело было возбуждено по статье «Невыплата заработной платы».
Исполняющий обязанности главы Следкома Башкирии Ильяс Масаллимов представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах Александру Бастрыкину.
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