Глава СКР поручил доложить о результатах расследования трехмесячной задержки зарплаты строителям М-7 в Башкирии

Согласно версии следствия, руководство ОАО «Хотьковский автомост» с октября этого года по сегодняшний день не выплачивало полностью жалованье своим работникам, которые участвуют в строительстве участка трассы М-7 в Дюртюлинском районе. Уголовное дело было возбуждено по статье «Невыплата заработной платы».