Прогноз погоды в Челябинской области удивил странным для декабря потеплением

В четверг и пятницу в регионе пойдёт небольшой снег. Столбики термометров при этом чуть поднимутся — до −1…-6 к концу рабочей недели. В Челябинске снежинки полетят только в пятницу, при этом будет ещё теплее — до −1…-3.