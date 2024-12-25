Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз погоды в Челябинской области удивил странным для декабря потеплением

Погода Южного Урала по-прежнему во власти Сибирского антициклона. Ему можно сказать спасибо за достаточно мягкий для конца декабря климат — слабый ветер, лёгкий снежок и вполне терпимый «минус». Придёт ли на смену ему ещё большее потепление или, напротив, ударят крепкие морозы, рассказали синоптики местного Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 70% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: Pchela.News

В Челябинской области в среду, 25 декабря, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог — гололедица. После ночных −21 градуса, которые отмечались при прояснении, днём столбики термометров доберутся до отметок −4…-9 градусов, но в низинах всё равно будет морозно — до −14 градусов.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днём — до −5…-7 градусов.

В четверг и пятницу в регионе пойдёт небольшой снег. Столбики термометров при этом чуть поднимутся — до −1…-6 к концу рабочей недели. В Челябинске снежинки полетят только в пятницу, при этом будет ещё теплее — до −1…-3.