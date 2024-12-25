Прогноз погоды в Челябинской области удивил странным для декабря потеплением

В Челябинской области в среду, 25 декабря, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог — гололедица. После ночных −21 градуса, которые отмечались при прояснении, днём столбики термометров доберутся до отметок −4…-9 градусов, но в низинах всё равно будет морозно — до −14 градусов.
В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днём — до −5…-7 градусов.
В четверг и пятницу в регионе пойдёт небольшой снег. Столбики термометров при этом чуть поднимутся — до −1…-6 к концу рабочей недели. В Челябинске снежинки полетят только в пятницу, при этом будет ещё теплее — до −1…-3.