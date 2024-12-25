Бастрыкин взял на контроль еще одну невыплату зарплаты строителям М-12

Мужчины были заняты на строительстве участка автодороги М-12 Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит. Торжественный запуск 65-километрового участка федеральной автомагистрали М-12 «Восток» провели 3 декабря. Участие в нем принял президент России Владимир Путин, который подключился в режиме видеосвязи.