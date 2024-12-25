Бастрыкин взял на контроль еще одну невыплату зарплаты строителям М-12

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ОАО «Хотьковский автомост», которые работали при строительстве федеральной трассы М-12. Руководитель СУ СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела.
По предварительным данным, руководство организации не выплачивает работникам зарплату с октября.
Доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах будет представлен в центральный аппарат ведомства.
Напомним, ранее в подобной ситуации оказались сотрудники «Региональная Строительная Компания», которым не платили с сентября. После вмешательства прокуратуры и следователей, работникам выплатили часть долга.
Мужчины были заняты на строительстве участка автодороги М-12 Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит. Торжественный запуск 65-километрового участка федеральной автомагистрали М-12 «Восток» провели 3 декабря. Участие в нем принял президент России Владимир Путин, который подключился в режиме видеосвязи.