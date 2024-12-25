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Омский симфонический оркестр встретит Новый год в Китае

Омский академический симфонический оркестр отправился в гастрольный тур по Китаю и сегодня дает первый концерт.

Источник: Российская газета

Всего в гастрольной афише — девять концертов, которые завершатся 5 января. Помимо шедевров мировой классики, музыканты исполнят симфонический рок.

Первыми зрителями омичей станут меломаны Даляня. Концерт в «китайском городе с русским прошлым» состоится 25 декабря. Далее оркестранты отправятся в Муданьцзян, Инкоу, Сиань и Шицзячжуан.

С творчеством омичей в Поднебесной уже знакомы. В конце прошлого года коллектив, известный за рубежом как Siberian Symphony Orchestra, уже выступал перед китайской публикой с произведениями русских и венских композиторов.

«Овации не смолкали. На бис выходили после каждой программы не менее трех раз», — поделился впечатлениями худрук и главный дирижер Дмитрий Васильев.

После триумфа китайские партнеры предложили Омской филармонии сделать гастроли оркестра ежегодными.

В этот раз омичи, помимо классических шедевров Чайковского, Мусоргского, Штрауса, Дворжака, представят симфонический рок. В оригинальной аранжировке прозвучат хиты Queen, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions, Rolling Stones, Rammstein, Pink Floyd, Led Zeppelin. Оркестр исполнит также произведения выдающихся китайских композиторов Лу Цимина и Ли Хуанчжи.

Новый год омские музыканты встретят в Китае. Всего на гастроли в КНР отправились 77 артистов Омского симфонического оркестра.

музыка