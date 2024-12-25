В Екатеринбурге полиция проверила более 1 тысячи мигрантов

В УМВД отметили, что в отношении 82 человек составлены протоколы о правонарушениях, в том числе миграционного законодательства. Решается вопрос об их депортации за пределы России. В отношении других составлены протоколы по линии общественного правопорядка и обеспечения безопасности дорожного движения.