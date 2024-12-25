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В Екатеринбурге полиция проверила более 1 тысячи мигрантов

В столице Свердловской области завершились профилактические рейды «Улица-мигрант», в результате которых были задержаны нарушившие миграционное законодательство иностранцы. Об этом рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Источник: РИА "Новости"

Рейды прошли в Ленинском, Верх-Исетском и Железнодорожном районах города. «За время операции проверены 1084 иностранных гражданина, из них в отделы полиции доставлены 352 иностранца для установления их личностей и проверки по базам учета», — сообщили в полиции.

В УМВД отметили, что в отношении 82 человек составлены протоколы о правонарушениях, в том числе миграционного законодательства. Решается вопрос об их депортации за пределы России. В отношении других составлены протоколы по линии общественного правопорядка и обеспечения безопасности дорожного движения.