Родину-мать в Волгограде протестируют на устойчивость за 8 млн рублей

Кроме того, исполнитель должен будет тестировать систему «меч-рука» с измерением контрольных параметров колебаний меча в течение первых трех суток после ураганных ветров, ливневых дождей, обледенения и других неблагоприятных условий. В технической документации отдельно оговаривается проведение геодезических стационарных наблюдений за креном фундамента главного монумента и самой скульптуры, смещениями частей и меча главного монумента. Заказчику также требуются данные об уровне, температуры и химическом составе подземных вод. В частности, исполнитель должен будет оценить опасность подтопления грунта под основанием главного монумента.