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В Челябинской области фиксируют единичные случаи заражения гриппом

В Челябинской области фиксируют единичные случаи заражения гриппом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«В настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как неэпидемическая. По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ обусловлена в основном циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции, отмечаются единичные случаи выявления гриппа», — говорят санитарные врачи.

Напомним, прививку против гриппа получили более 1 млн 693 тыс. южноуральцев, то есть более 52% жителей.

Ведомство рекомендует при появлении признаков ОРВИ своевременно обращаться за медицинской помощью.

медицина
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