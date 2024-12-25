В Челябинской области фиксируют единичные случаи заражения гриппом

«В настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как неэпидемическая. По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ обусловлена в основном циркуляцией вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции, отмечаются единичные случаи выявления гриппа», — говорят санитарные врачи.