С 1 января поднимут цены на проезд в электричках в Новосибирске

С началом нового года в Новосибирской области произойдёт повышение цен на билеты в электричках. Тарифный департамент региона объявил об этом на своём сайте. Так, с 1 января 2025 года проезд в пределах 1-й и 2-й тарифных зон — от 0 до 5 км и более 5 до 15 км — обойдётся в 40 рублей, что на 5 рублей дороже, чем прежде.