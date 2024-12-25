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С 1 января поднимут цены на проезд в электричках в Новосибирске

Приказ был опубликован на сайте профильного департамента.

Источник: Сиб.фм

Приказ был опубликован на сайте профильного департамента.

С началом нового года в Новосибирской области произойдёт повышение цен на билеты в электричках. Тарифный департамент региона объявил об этом на своём сайте. Так, с 1 января 2025 года проезд в пределах 1-й и 2-й тарифных зон — от 0 до 5 км и более 5 до 15 км — обойдётся в 40 рублей, что на 5 рублей дороже, чем прежде.

Всего в регионе 46 различных зон. Наиболее удалённая зона, от 450 до 460 км, теперь будет стоить 610 рублей, что означает рост на 50 рублей.

Из Клюквенного на Пригородный простор и Новосибирск-Главный можно будет доехать за 40 рублей. Ранее цена была 35 рублей.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, что стал известен прогноз погоды на январь-2025 в Новосибирске.