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Ресторан и жилые дома в Кузнецовском затоне в Уфе пойдут под снос

В Уфе на месте снесенного ресторана и жилых домов построят высотки и образовательный центр.

Источник: Комсомольская правда

В Кузнецовском затоне Уфы появится многофункциональный центр для досуга, школа на 1100 мест, детский сад для 550 дети, а также многоуровневые гаражи-стоянки, а также шесть многоквартирных жилых комплексов высотой от 15 до 25 этажей. Это следует из проекта планировки и межевания двух кварталов, предоставленного столичной мэрией.

Согласно ему, для строительства объектов будут снесены мотели, ресторан «Пристань», частные жилые дома, находящиеся на территории 3-ей Пристани, ограниченной урезом реки Белой, улицами Прибельской и Бельской.

Также в администрации Уфы рассказали, что на участке в 18,8 тысяч квадратных метров в Кузнецовском затоне появится снегоплавильный пункт.

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