Ресторан и жилые дома в Кузнецовском затоне в Уфе пойдут под снос

В Кузнецовском затоне Уфы появится многофункциональный центр для досуга, школа на 1100 мест, детский сад для 550 дети, а также многоуровневые гаражи-стоянки, а также шесть многоквартирных жилых комплексов высотой от 15 до 25 этажей. Это следует из проекта планировки и межевания двух кварталов, предоставленного столичной мэрией.