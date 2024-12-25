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МФЦ Пермского края рассказал о графике работы в праздничные дни

Последним днем работы офисов в этом году станет 28 декабря.

Источник: МФЦ Пермского края

В администрации МФЦ Пермского края сообщили о графике работы офисов в период предстоящих праздничных дней. В уходящем году последним рабочим днем станет 28 декабря.

В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в МФЦ Прикамья будут выходные праздничные дни. Офисы «Мои Документы» возобновят работу 9 января в обычном режиме.

«Если вы получили уведомление о готовности результата по вашему обращению, не забудьте забрать документы до праздников», — напомнили в краевом МФЦ.

Уточнить статус дела можно: с помощью специального сервиса на сайте МФЦ; в официальной группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте», отправив в чате номер расписки; по телефону контактного центра 8 (800) 23−43−275.

Краевая Госавтоинспекция сообщила о графике работы РЭО в праздничные дни. Регистрационно-экзаменационные отделы не будут работать семь дней.

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