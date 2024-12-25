Новосибирских подростков наградили медалями «За проявленное мужество»

Как отметил Владимир Городецкий, уже более 10 лет в стране реализуется Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои». В 2024 году в Совет Федерации поступило более 230 представлений из 60 субъектов РФ на юных героев, совершивших подвиги, в том числе и на троих ребят, проживающих в Новосибирской области. Александр Карелин поблагодарил ребят за проявленное мужество, а их родителей за достойное воспитание своих детей.
Сенаторы вручили медали «За проявленное мужество» и памятные подарки троим школьникам Новосибирской области: учащемуся 9-го класса МКОУ «Лекарственновская средняя школа» Тогучинского района Семёну Семенихину; учащемуся 9-го класса МАОУ СОШ № 216 г. Новосибирска Андрею Васильеву и 16-летней Ойише Насимовой из Новосибирска. Все они совершили мужественные поступки, оказав в экстремальной ситуации бескорыстную помощь людям.
Семён Семенихин, заметив пожар в соседнем деревянном доме, не растерялся. Рискуя своей жизнью, он спас из горящего дома женщину и её взрослого сына. Перелез через забор, поленом разбил окно и проник в дом, окутанный дымом. Освещая путь фонариком телефона, подросток отыскал хозяев и вытащил их наружу. Как только люди покинули горящее здание, рухнула крыша дома. Семён до приезда пожарных активно тушил пожар, но огонь полностью уничтожил строение.
Андрей Васильев также проявил мужество в экстремальной ситуации. Находясь на берегу озера, он увидел, что его друг тонет и захлёбывается в воде. Андрей подплыл к нему, вынес на берег, оказал первую медицинскую помощь и спас жизнь утопающему.
Благодаря грамотным действиям Ойиши Насимовой удалось значительно повлиять на ход тушения пожара в 10-этажном доме. Увидев, что горит балкон на 10-м этаже соседнего дома, девочка побежала на место пожара и начала стучать в квартиры, оповещая жильцов о случившемся. Достучавшись до хозяина горящей квартиры, Ойиша схватила ведра с водой и вместе с соседкой начала тушить пожар.
Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов, поздравил и наградил отличившихся подростков. Он подчеркнул, что представленные к наградам ребята оказались в нужное время в нужном месте, не растерявшись, пришли на помощь попавшим в беду людям. Также были вручены награды родителям детей-героев за правильное воспитание детей, проявивших неравнодушие, решительность и смелость в чрезвычайных ситуациях.
Министр образования региона Мария Жафярова вручила благодарственные письма министерства образования Новосибирской области. Она подчеркнула: «Мужество — это то качество, которое ценится превыше всего, потому что большинство людей в экстремальной ситуации предпочитают не вмешиваться. “Я не воин”, — говорят люди, как будто сражение на поле боя — единственная форма мужества, которая нужна этому миру. История показывает, что величайшие исторические моменты совершались благодаря храбрости обычных людей. Таких, как вы, ребята, которые сказали: “Кто, если не я?” Спасибо вам за ваши самоотверженные поступки. Спасибо вашим родителям за то, что смогли воспитать вас такими».