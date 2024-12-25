Новосибирских подростков наградили медалями «За проявленное мужество»

Министр образования региона Мария Жафярова вручила благодарственные письма министерства образования Новосибирской области. Она подчеркнула: «Мужество — это то качество, которое ценится превыше всего, потому что большинство людей в экстремальной ситуации предпочитают не вмешиваться. “Я не воин”, — говорят люди, как будто сражение на поле боя — единственная форма мужества, которая нужна этому миру. История показывает, что величайшие исторические моменты совершались благодаря храбрости обычных людей. Таких, как вы, ребята, которые сказали: “Кто, если не я?” Спасибо вам за ваши самоотверженные поступки. Спасибо вашим родителям за то, что смогли воспитать вас такими».