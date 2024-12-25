В Перми кошку упаковали в коробку и отправили службой доставки в приют

«Мы живём с вами в мире, где люди могут избавляться от кошек, как от ненужного хлама. Но мы живём с вами и в мире, где сотни абсолютно не знакомых между собой людей могут взять и спасти их. Добро и зло различаются не только результатом. Добро и зло различаются степенью открытости миру. Зло совершается в основном из равнодушия, из нежелания вмешиваться и участвовать. Спасибо, что выбираете вместе с нами другую реальность, в которой мы живём», — написала Галя Море на странице приюта «Матроскин» в соцсети «Вконтакте».