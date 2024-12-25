В Перми кошку упаковали в коробку и отправили службой доставки в приют

Хозяева упаковали кошку в коробку, обмотав её скотчем, и отправили «Яндекс Доставкой» в приют в Перми, рассказала руководитель приюта «Матроскин» Галя Море.
В этой коробке кошка и попала к зоозащитникам. Её назвали Яниса.
«Мы живём с вами в мире, где людям кажется нормальным отправить кота в коробке Яндекс Доставкой. Перемотать скотчем старую вонючую коробку, закинуть в машину и отправить в приют, как вещь. У таких людей даже не хватает смелости позвонить в приют и предупредить», — прокомментировала ситуацию Галя Море.
Она предполагает, что животное просто надоело хозяевам, и они решили переложить ношу о заботе о кошке на других людей, даже не предупредив приют и не заботясь о том, чтобы доставить питомца в нормальных условиях.
«Но отправлять кошку доставкой — не единственный выход. У нас тоже не хватает сил, времени и денег. Но мы забрали её. Потому что кошка просто заживо замёрзла бы, если таксист отпустил бы её на улицу», — говорит Галя Море.
Сейчас кошка находится в ветеринарной клинике, так как в приюте карантин. Спасение животного, которую подбросили хозяева, будет стоить приюту 10 тысяч рублей — это оплата пребывания в ветклинике, анализы, вакцинация.
«Мы живём с вами в мире, где люди могут избавляться от кошек, как от ненужного хлама. Но мы живём с вами и в мире, где сотни абсолютно не знакомых между собой людей могут взять и спасти их. Добро и зло различаются не только результатом. Добро и зло различаются степенью открытости миру. Зло совершается в основном из равнодушия, из нежелания вмешиваться и участвовать. Спасибо, что выбираете вместе с нами другую реальность, в которой мы живём», — написала Галя Море на странице приюта «Матроскин» в соцсети «Вконтакте».
Каждый может помочь приюту «Матроскин» и кошкам, которых каждый день спасают зоозащитники и находят им новых хороших хозяев. Перевести посильное пожертвование для приюта и её обитателей можно по удобной ссылке.