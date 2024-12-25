В Астане штрафуют владельцев непривитых животных

Они посещают владельцев домашних животных, сообщил акимат столицы.
«В случаях выявления отсутствия чипов или документации, подтверждающей вакцинацию, составлялся протокол об административном правонарушении и выписывался штраф в соответствии с действующим Кодексом РК “Об административных правонарушениях”.
Согласно статье 407−2 КоАП, за нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными предусмотрены штрафы:
для физических лиц: 10 МРП или 36 920 тенге (71,5 долларов).
для должностных лиц: 20 МРП или 73 840 тенге (143,1 долларов).
«Призываем всех владельцев животных соблюдать нормы законодательства, своевременно проводить чипирование, вакцинацию и иные обязательные мероприятия, предусмотренные законом. Ответственное отношение к питомцам является залогом их здоровья и безопасности, а также важным шагом в обеспечении благополучия общества».
Мероприятие направлено на повышение ответственности владельцев домашних животных и снижение риска распространения инфекционных заболеваний, подчеркнул акимат Астаны.