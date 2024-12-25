В Челябинской области изменятся правила расчета платы за электричество

В домах с газовыми плитами тарифы еще выше. С тех, кто впишется в минимальный диапазон потребления, будут брать по 4 рубля 24 копейки за киловатт-час. При потреблении от 3 900 до 6 000 киловатт-часов тариф вырастет до 6 рублей 27 копеек, а при использовании более 6 000 киловатт-часов в месяц он поднимется до 9 рублей 75 копеек.