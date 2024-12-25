В Челябинской области изменятся правила расчета платы за электричество

В Челябинской области с 1 января 2025 года изменится алгоритм, по которому рассчитывают плату за электричество. Возможностей сэкономить на энергии станет меньше.
В 2024 году в регионе начали действовать так называемые диапазоны электропотребления. Теперь те, кто расходует больше электричества, платят по более дорогому тарифу.
Сейчас самый низкий тариф установлен для потребителей, которые в месяц тратят менее 11 161 киловатт-часа. С начала нового года эта граница снизится до 3 900 киловатт-часов в домах с электрическими плитами и до 1 200 киловатт-часов в домах с газовыми плитами.
Для тех, кто пользуется электроплитой, тариф в пределах минимального диапазона потребления составит 2 рубля 97 копеек за киловатт-час. Если за месяц «нагорит» от 3 900 до 6 000 киловатт-часов, тариф поднимется до 4 рублей 39 копеек. При потреблении свыше 6 000 киловатт-часов платить придется уже по тарифу 9 рублей 75 копеек.
В домах с газовыми плитами тарифы еще выше. С тех, кто впишется в минимальный диапазон потребления, будут брать по 4 рубля 24 копейки за киловатт-час. При потреблении от 3 900 до 6 000 киловатт-часов тариф вырастет до 6 рублей 27 копеек, а при использовании более 6 000 киловатт-часов в месяц он поднимется до 9 рублей 75 копеек.
Как рассказали в «Уралэнергосбыте», сейчас южноуральцы потребляют в среднем по 200 киловатт-часов в месяц. За границу первого, самого дешевого диапазона выходят примерно 12 тыс. домов в регионе. Большинство из них находится в сельской местности.
Если в деревенском доме установлена электрическая плита или электрическая батарея отопления, есть шанс перейти на тариф для домов с электроплитами.
— Если вы проживаете в сельской местности и ваш объем потребления электроэнергии превышает 1 200 киловатт-часов в месяц, рекомендуем направить в компанию технический паспорт дома, либо документы о технологическом присоединении к электрическим сетям, в которых указана нагрузка на электроплиту либо нагревательную установку. На основании этих документов первый диапазон будет увеличен с 1200 до 3900 киловатт-часов, — посоветовал заместитель гендиректора «Уралэгнергосбыта» Андрей Святых.
Передать документы можно лично или через интернет-приемную компании.