Новое оборудование для гонок на БПЛА появилось в горцентре «Патриот» Иркутска

В Иркутске в центре «Патриот» появилось новое оборудование для гонок на БПЛА. Купить трассу для дрон-рейсинга получилось благодаря инициативному проекту «Открытое небо». Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, обучение управлению беспилотниками в городском центре становится актуально по причине создания в третьем квартале 2025 года в России войск беспилотных систем.
— В прошлом году сотрудники «Патриота» и ветераны боевых действий выступили с инициативой приобретения трассы для дрон-рейсинга. Совместными усилиями удалось создать проект, в результате чего в городском центре появились новые дроны, а также оборудование для гонок. Данное направление реализовано не только для развития спорта, но и для повышения качества обучения управлению БПЛА курсантов, — отметил начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации столицы Прибайкалья Василий Шангин.
Применение дронов стало актуальным во время проведения спецоперации. Поэтому важно не только уметь управлять беспилотниками, но и собирать их, а этому как раз научат в центре «Патриот». В прошлом году Минспорта решил выделить отдельный вид спорта — гонка дронов-беспилотников. Сейчас в планах организовать соревнования СФО по гонкам в августе 2025 года.
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