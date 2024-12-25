Новое оборудование для гонок на БПЛА появилось в горцентре «Патриот» Иркутска

Применение дронов стало актуальным во время проведения спецоперации. Поэтому важно не только уметь управлять беспилотниками, но и собирать их, а этому как раз научат в центре «Патриот». В прошлом году Минспорта решил выделить отдельный вид спорта — гонка дронов-беспилотников. Сейчас в планах организовать соревнования СФО по гонкам в августе 2025 года.