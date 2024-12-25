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Недофинансирование ремонта теплосетей в Омске достигло 7 млрд рублей

Об этом рассказал сегодня мэр Омска в эфире телеканала «Россия-1».

Источник: Комсомольская правда

В Омской области за последние 10 лет недофинансирование программы ремонта тепловых сетей превысило 7 млрд рублей. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в эфире ГТРК «Иртыш».

По словам главы города, тарифорегулирование для теплоснабжающих организаций долгое время осуществлялось по остаточному принципу. В результате за последние 10 лет тарифы для компании Омск-РТС выросли на 151%, а для АОТК (ранее муниципального предприятия) — лишь на 60%.

В настоящее время теплоснабжающая компания находится в предбанкротном состоянии. Для ее спасения городские власти предпринимают меры по пересмотру тарифообразования, модернизации теплоэнергетической инфраструктуры и сотрудничеству с местными предприятиями.

Ситуация с тепловыми сетями в Омске требует комплексного подхода и привлечения необходимых инвестиций для обеспечения надежности теплоснабжения города.