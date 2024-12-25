Недофинансирование ремонта теплосетей в Омске достигло 7 млрд рублей

По словам главы города, тарифорегулирование для теплоснабжающих организаций долгое время осуществлялось по остаточному принципу. В результате за последние 10 лет тарифы для компании Омск-РТС выросли на 151%, а для АОТК (ранее муниципального предприятия) — лишь на 60%.