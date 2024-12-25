Школьные занятия отменили в Абайской области из-за плохой погоды

Таким образом на занятия не придут:
- 1−4 классы всех школ города Семей;
- 1−4 классы 2 школ, 1−11 классы 1 школы Кокпектинского района;
- 1−4 классы 6 школ Жанасемейского района;
- 1−4 классы 15 школ, 1−9 классы 1 школы, 1−11 классы 2 школ Бородулихинского района;
- 1−11 классы 1 школы Аксуатского;
- 1−11 классы 2 школ, 1−9 классы 9 школ, 1−4 классы 5 школ Бескарагайского района;
- 1−4 классы 1 школы, 1−11 классы 4 школ Жарминского района переведены на дистанционный формат обучения.
Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.