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Школьные занятия отменили в Абайской области из-за плохой погоды

25 декабря 2024 года в Абайской области из-за неблагоприятных погодных условий отменили занятия для учащихся І смены, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Таким образом на занятия не придут:

  • 1−4 классы всех школ города Семей;
  • 1−4 классы 2 школ, 1−11 классы 1 школы Кокпектинского района;
  • 1−4 классы 6 школ Жанасемейского района;
  • 1−4 классы 15 школ, 1−9 классы 1 школы, 1−11 классы 2 школ Бородулихинского района;
  • 1−11 классы 1 школы Аксуатского;
  • 1−11 классы 2 школ, 1−9 классы 9 школ, 1−4 классы 5 школ Бескарагайского района;
  • 1−4 классы 1 школы, 1−11 классы 4 школ Жарминского района переведены на дистанционный формат обучения.

Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.

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