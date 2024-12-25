После вспышки на Солнце 25 и 26 декабря на Земле ожидаются магнитные бури

Ранее сообщалось, что утром 23 декабря на Солнце отмечена вспышка среднего класса, но по своей интенсивности — М8,9 — она вплотную приблизилась к границе максимального класса Х.
По прогнозам, выброс корональной массы достигнет Земли во второй половине дня 25 декабря, после 15 часов по московскому времени станет причиной магнитной бури слабого или среднего уровня, класса G1-G2.
Согласно предварительному прогнозу Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), 26 декабря возмущения магнитного поля Земли продолжатся после 14 часов по столичному времени, их интенсивность — 4−5 баллов (G1).
Как показывают официальные исследования, во время геомагнитного события незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов, а плохое самочувствие появляется у трех четвертей населения планеты. Наиболее подвержены ухудшению здоровья метеочувствительные люди и те, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Чтобы обезопасить себя, следует контролировать артериальное давление, ЧСС (пульс), своевременно принимать назначенные лечащим врачом препараты, избегать негативных эмоций, ограничить алкоголь, сигареты и вредную пищу.