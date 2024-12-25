Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря

«Этот праздник вселяет в наши души веру в силу любви и человечности. Добрыми делами и поступками, неустанной заботой о ближних мы восполняем свои духовные силы и приобщаемся к вечным истинам», — говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко отметил, что в такие дни по-особому воспринимается значимость мира и согласия, искренности и взаимопонимания. «Уверен, что почитание христианских ценностей будет и дальше содействовать укреплению единства на белорусской земле», — подчеркнул Президент.