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Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: БЕЛТА

«Этот праздник вселяет в наши души веру в силу любви и человечности. Добрыми делами и поступками, неустанной заботой о ближних мы восполняем свои духовные силы и приобщаемся к вечным истинам», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что в такие дни по-особому воспринимается значимость мира и согласия, искренности и взаимопонимания. «Уверен, что почитание христианских ценностей будет и дальше содействовать укреплению единства на белорусской земле», — подчеркнул Президент.

Поздравление Президента Беларуси с Рождеством Христовым.

Христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря.

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот праздник вселяет в наши души веру в силу любви и человечности. Добрыми делами и поступками, неустанной заботой о ближних мы восполняем свои духовные силы и приобщаемся к вечным истинам.

В такие дни по-особому воспринимается значимость мира и согласия, искренности и взаимопонимания. Уверен, что почитание христианских ценностей будет и дальше содействовать укреплению единства на белорусской земле.

Пусть торжество рождения Спасителя подарит благоденствие вашим семьям, принесет тепло и уют в каждый дом.

Александр Лукашенко,
25 декабря 2024 г.

Лукашенко Александр