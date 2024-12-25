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Стало известно, в каких регионах Дальнего Востока живется лучше всего

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря, ФедералПресс. Эксперты выяснили, в каких регионах страны уровень жизни наиболее высокий. Приморье заняло только 36-ю позицию в рейтинге.

Источник: ТАСС

«Приморский край занял 36-е место в общем российском рейтинге регионов по качеству жизни, хотя он улучшил свою позицию по сравнению с прошлым годом. В тридцатку лучших попали только два региона Дальнего Востока: Сахалинская область заняла 26-е место, а Хабаровский край — 28-е», — сообщают РИА «Новости».

Сахалинская область снизила свой результат по сравнению с прошлым годом, опустившись с 23-го на 26-е место. Магаданская область также ухудшила показатели, заняв 52-е место вместо 59-го.

Наиболее отстающими стали Республика Бурятия, Забайкальский край и Еврейская автономная область. Только два региона сохранили свои позиции — это Хабаровский край и Бурятия.

В рейтинге учитывались условия жизни людей, их финансовое положение, уровень технологического развития, ситуация с трудоустройством и состоянием здоровья.

Ранее сообщалось, что в Приморье также отмечен рост доходов, что связано с активным развитием логистики и торговли через порты.

экономика