Стало известно, в каких регионах Дальнего Востока живется лучше всего

«Приморский край занял 36-е место в общем российском рейтинге регионов по качеству жизни, хотя он улучшил свою позицию по сравнению с прошлым годом. В тридцатку лучших попали только два региона Дальнего Востока: Сахалинская область заняла 26-е место, а Хабаровский край — 28-е», — сообщают РИА «Новости».
Сахалинская область снизила свой результат по сравнению с прошлым годом, опустившись с 23-го на 26-е место. Магаданская область также ухудшила показатели, заняв 52-е место вместо 59-го.
Наиболее отстающими стали Республика Бурятия, Забайкальский край и Еврейская автономная область. Только два региона сохранили свои позиции — это Хабаровский край и Бурятия.
В рейтинге учитывались условия жизни людей, их финансовое положение, уровень технологического развития, ситуация с трудоустройством и состоянием здоровья.
Ранее сообщалось, что в Приморье также отмечен рост доходов, что связано с активным развитием логистики и торговли через порты.