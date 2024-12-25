Стало известно, в каких регионах Дальнего Востока живется лучше всего

«Приморский край занял 36-е место в общем российском рейтинге регионов по качеству жизни, хотя он улучшил свою позицию по сравнению с прошлым годом. В тридцатку лучших попали только два региона Дальнего Востока: Сахалинская область заняла 26-е место, а Хабаровский край — 28-е», — сообщают РИА «Новости».