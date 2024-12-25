Стало известно, как будут работать волгоградские медучреждения в праздники

Как проинформировали в администрации региона, с 29 декабря по 9 января поликлиники Волгограда и Волжского будут работать ежедневно с 8.00 до 17.00, в муниципальных районах — до 15.00. Граждане могут обратиться за помощью в кабинеты неотложной помощи и отделения для оказания медицинской помощи больным с инфекционными заболеваниями.
Кроме того, в круглосуточном режиме будут работать травмпункты, центр медицины катастроф и станции скорой медицинской помощи.
Поликлиники будут только выписывать льготные рецепты и оформлять листы нетрудоспособности, кол-центры — принимать вызовы в соответствии с установленным графиком.
Также ежедневно будут работать и детские поликлиники, дежурства медиков в центрах амбулаторной онкологической помощи предусмотрены в одну смену. В стационарах был обеспечен нужный запас медикаментов.
В областном центре крови 3 и 4 января состоится прием доноров, а компоненты крови будут доступны для медучреждений региона ежедневно.
Стоматологические службы будут работать по отдельному графику.
Напомним, глава региона Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания поставил задачи по обеспечению безопасности и стабильности работы медицинских систем в предпраздничный и праздничный периоды.