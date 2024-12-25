Стало известно, как будут работать волгоградские медучреждения в праздники

Как проинформировали в администрации региона, с 29 декабря по 9 января поликлиники Волгограда и Волжского будут работать ежедневно с 8.00 до 17.00, в муниципальных районах — до 15.00. Граждане могут обратиться за помощью в кабинеты неотложной помощи и отделения для оказания медицинской помощи больным с инфекционными заболеваниями.