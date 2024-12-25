Анна Минькова рассказала о встречах с Сергеем Галицким

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова любит гулять с детьми в парках и иногда ходит пешком по улице Красной. Об этом она рассказала в эфире радио «КП»-Краснодар".
Минькова также отметила, что парк «Краснодар» обычно называет парком Галицкого. А самим Сергеем Галицким вице-губернатор восхищается.
На вопрос, что бы Анна сказала бизнесмену и меценату, если бы оказалась рядом с ним она ответила так:
— Я достаточно часто и так могу видеть Сергея Николаевича. Если бы я была обычным человеком, я бы сказала ему: «Спасибо за любовь и отношение к Краснодару».