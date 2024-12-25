Жителю Забайкалья придется платить алименты не на своих детей

В Борзинском районе Забайкальского края сибиряк вынужден платить алименты не на своих детей. В свое время мужчина решил жениться на девушке с двумя дочерьми от другого мужчины. Поначалу семейная жизнь складывалась, и он решил дать девочкам свою фамилию. Но идиллия закончилась меньше чем через год, и пара развелась. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.