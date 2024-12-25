Жителю Забайкалья придется платить алименты не на своих детей

В Борзинском районе Забайкальского края сибиряк вынужден платить алименты не на своих детей. В свое время мужчина решил жениться на девушке с двумя дочерьми от другого мужчины. Поначалу семейная жизнь складывалась, и он решил дать девочкам свою фамилию. Но идиллия закончилась меньше чем через год, и пара развелась. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.
— Теперь истец стал просить суд признать, что не является отцом несовершеннолетних детей и исключить из актовых записей о рождении детей сведений об истце как об отце детей. Разрешая заявленный спор, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, — поделились в пресс-службе суда.
Такое решение приняли из-за того, что мужчина ранее по собственному желанию установил отцовство, зная, что не является их отцом. А неудачный брак не весомый аргумент для удовлетворения иска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске вновь задержали вылет двух самолетов. Улететь в назначенное время не смогли пассажиры следующие в Шереметьево и Олекминск.