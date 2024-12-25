Петербуржцев прокатили со скидкой на подземку

Так, выгода при использовании ЕКП в наземном транспорте составит 25 рублей при оплате «пластиком» и 30 рублей — при оплате ЕКП по смартфону. Разовая поездка держателям карты обойдется в 50 и 45 рублей соответственно. Скидки с нового года будут действовать в автобусах, троллейбусах и трамваях (в том числе на «Чижиках»). Бонус за оплату школьного питания через ЕКП также пока будет начисляться, однако пока действие прописано до 31 мая 2025 года. Семьи смогут получить возврат до 10% от суммы, потраченной на еду в школе, но общей суммой не больше чем 500 рублей в месяц.