Петербуржцев прокатили со скидкой на подземку

Скидки для держателей ЕКП перестанут действовать в метрополитене, следует из сообщения пресс-службы Смольного. Сейчас стоимость проезда по такой карте составляет 47 рублей, с 1 января 2025 года она уравняется с «Подорожником» — 56 рублей. В остальном «Единая карта петербуржца» будет действовать так же. Смольный и платежная система «Мир», на базе которой выходит ЕКП, достигли соглашения и продлили программу по снижению стоимости проезда в общественном транспорте.
Так, выгода при использовании ЕКП в наземном транспорте составит 25 рублей при оплате «пластиком» и 30 рублей — при оплате ЕКП по смартфону. Разовая поездка держателям карты обойдется в 50 и 45 рублей соответственно. Скидки с нового года будут действовать в автобусах, троллейбусах и трамваях (в том числе на «Чижиках»). Бонус за оплату школьного питания через ЕКП также пока будет начисляться, однако пока действие прописано до 31 мая 2025 года. Семьи смогут получить возврат до 10% от суммы, потраченной на еду в школе, но общей суммой не больше чем 500 рублей в месяц.
Доступными по ЕКП также останутся специальные предложения и скидки от медицинских центров, стоматологий, аптек и прочих партнеров проекта по карте «Серебряный возраст». Также по ней можно посетить более 20 музеев регионального назначения за 1 рубль. Детское приложение с играми и книгами «ЕКПшка» тоже останется доступным.
Планы исключить метро из льготной программы ЕКП озвучивались еще год назад, когда НСПК не включил подземку в список скидок. Тогда Смольный накануне выборов президента России решил продлить заморозку цен на проезд в общественном транспорте на 2024 год. Губернатор Александр Беглов мотивировал это тем, что у жителей возникают вопросы, почему в Петербурге и Москве расценки на проезд почти одинаковые.
Однако это не помешало в 2025-м повысить цены сразу на 15% — так, что они превысили московские. Но эксперты ожидали отмены моратория на рост тарифов: они прогнозировали как раз резкое увеличение стоимости из-за продления заморозки.
Отказ от льготного проезда на метро в пресс-службе комитета по транспорту аргументировали тем, что для города метро не приносит прибыли. Сегодня в среднем поездка пассажира субсидируется городом на 65%, и если бы и цены на проезд повысились, и скидки бы остались в прежнем виде, город получил бы лишнюю нагрузку в виде допсубсидирования. «Для компенсации разницы между стоимостью, оплачиваемой петербуржцами, и фактическими расходами бюджет Петербурга субсидирует перевозчикам более 64 млрд рублей», — поделились в Смольном.