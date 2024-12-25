В ожидании перемен. Итоги года: каким нижегородцы запомнят 2024-й

Про кадры и первую ласточку.
В региональной политике ключевые фигуры остались на местах, и с ними не случилось ничего неожиданного.
За единственным исключением: 30 апреля арестовали тогдашнего председателя Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева. Это был гром среди ясного неба. Экс-спикера обвиняют в растрате 22,4 млн руб. и отмывании денег, обвинения связаны с периодом, когда Лавричев руководил крупным предприятием.
В сентябре Гордуму возглавил участник СВО Евгений Чинцов, кавалер трёх орденов Мужества, выпускник федеральной программы «Время героев». Человек, который дважды командовал Парадом Победы, и в кресле председателя Гордумы освоился. Дума под его руководством уже приняла городской бюджет-2025.
Это первая ласточка. Участников программы «Время героев» в региональной и муниципальной власти будет всё больше. Более того, Нижегородская область запускает региональный аналог программы.
Важнейшая политическая инициатива года возникла и активно обсуждалась на излёте 2024-го: с идеей объединить городской округ город Нижний Новгород с Кстовским муниципальным округом Нижегородской области выступили кстовские депутаты. Они обратились в Городскую думу Нижнего Новгорода и к мэру областного центра, в двух городах прошли публичные слушания. Власти со всех сторон уверяют, что плюсы такого шага бесспорны и многочисленны, прежде всего у укрупнённого муниципалитета будет больше шансов на федеральные средства по госпрограммам и больше ресурсов для их софинансирования. А главное — это страховка от утраты Нижним Новгородом статуса города-миллионника, когда население областного центра продолжает сокращаться.
Простые люди, как водится, беспокоятся о насущном и близком: о налогах, тарифах на ЖКХ и ОСАГО, сельских льготах, которые могут утратить, и так далее. Слияние впереди, решение принято — тревога осталась.
Про перелом ребра и транспортную реформу.
Нескончаемой болью для обычных пассажиров остаётся реформа нижегородского общественного транспорта. Оптимизация маршрутов городских автобусов обернулась огромными интервалами и полной невозможностью уехать общественным транспортом вечером. А о растущей культуре обслуживания говорят два свежих факта: нижегородка сломала ребро в набитой маршрутке Т-83, а через несколько дней водитель автобуса Т-81 высадил всех пассажиров из-за троих безбилетников. Видимо, при имеющем место дефиците водительских кадров тем, кто за баранкой, позволено почти всё — других нет.
И вершители реформы в автобусах не ездят.
Кстати, в Нижнем продолжается дорогостоящий ремонт трамвайной инфраструктуры и, конечно, строительство двух станций метро — «Площадь Свободы» и «Сенная». Правда, сроки пуска станций корректируются — по словам главы региона Глеба Никитина, теперь это конец 2026 года. Плюс год от первоначальных планов… Это объясняют неожиданно сложными грунтами. Кроме того, владелец тоннелепроходческого щита перебрасывал его на другой объект, приходилось искать выход.
Про здоровье и бесшовные модели.
Нижегородская область давно не фигурировала в жалобах в эфире прямой линии президента России. Но 19 декабря традицию прервали. Нижегородка Ирина Сычёва пожаловалась, что второй месяц не может записать к кардиологу отца после инфаркта: очереди за талоном у закрытой ещё поликлиники с пяти утра. И тут почти каждый подумал: всё так, это про нас, это и об мне!
Безусловно, минздрав региона может много рассказать о том, сколько специалистов привлекли по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и об иных своих стараниях. Но мы приходим в поликлиники и всё видим сами. И это в областном центре — что говорить о глубинке, где самые современные ФАПы никому не помогут, если там нет сотрудников!
Ирине Сычёвой тут же позвонила глава минздрава региона Галина Михайлова, и проблемы с кардиологом для её папы точно будут решены. Но как быть тысячам тех, кому не позвонил министр?
В планах у областных властей — актуализировать структуру медицинской помощи в Нижнем Новгороде, создав узконаправленные центры, создать в каждом районе города единое районное медучреждение, включающее и поликлинику, и стационар с современной диагностической базой. При этом нам обещают, что такая «бесшовная» модель организации здравоохранения не связана с закрытием медицинских учреждений, сокращением персонала и коечного фонда.
А пока, видимо, лучше просто не болеть!
За десять месяцев 2024 года, с января по октябрь, в сравнении с тем же периодом 2023 года на 3,6% увеличилась смертность в регионе: скончались 38 185 нижегородцев, информирует Нижегородстат. По итогам прошедших десяти месяцев смертность превысила рождаемость на 106% — более чем вдвое. А ведь пандемия сейчас не бушует…
Важнейшим вопросом в уходящий Год семьи была и остаётся проблема роста рождаемости. По итогам тех же девяти месяцев уходящего года в регионе родились 18 519 детей, тогда как годом ранее на свет появились 19 410 малышей. Что делать власти, как убедить нижегородцев стать родителями?
Это уже другая история.
Кстати.
На поддержку бойцов СВО и их семей в регионе с начала 2024 года выделено 12,5 млрд руб. (данные на начало декабря, их приводил губернатор во время своей прямой линии). На обеспечение отправки гуманитарных конвоев из бюджета региона ушло 2,1 млрд рублей, ещё 380 тыс. руб. составили пожертвования. На выплаты участникам СВО и их семьям выделили ещё 10 млрд руб. Сейчас тысячи новогодних подарков от Нижегородской области приходят бойцам в части.