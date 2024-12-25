В ожидании перемен. Итоги года: каким нижегородцы запомнят 2024-й

Важнейшая политическая инициатива года возникла и активно обсуждалась на излёте 2024-го: с идеей объединить городской округ город Нижний Новгород с Кстовским муниципальным округом Нижегородской области выступили кстовские депутаты. Они обратились в Городскую думу Нижнего Новгорода и к мэру областного центра, в двух городах прошли публичные слушания. Власти со всех сторон уверяют, что плюсы такого шага бесспорны и многочисленны, прежде всего у укрупнённого муниципалитета будет больше шансов на федеральные средства по госпрограммам и больше ресурсов для их софинансирования. А главное — это страховка от утраты Нижним Новгородом статуса города-миллионника, когда население областного центра продолжает сокращаться.