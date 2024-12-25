Анна Минькова: На Кубани строится уникальная школа «Поколение»

«Мы будем отбирать туда детей на основе экзаменов с пятого класса. Войдем в коллаборацию с кубанскими университетами, чтобы они взаимодействовали уже прямо со школы и развивали науку, чтобы дети во все эти процессы были максимально вовлечены», — рассказала вице-губернатор.