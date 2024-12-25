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Анна Минькова: На Кубани строится уникальная школа «Поколение»

Школу «Поколение» на Кубани строят на региональные средства.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани строят школу «Поколение». Учреждение возводят на региональные средства. Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова в эфире радио «КП»-Кубань".

«Мы будем отбирать туда детей на основе экзаменов с пятого класса. Войдем в коллаборацию с кубанскими университетами, чтобы они взаимодействовали уже прямо со школы и развивали науку, чтобы дети во все эти процессы были максимально вовлечены», — рассказала вице-губернатор.

Анна Минькова отметила талант и одаренность кубанских детей.

«И самое главное, что у нас сегодня появились возможности, чтобы эти таланты поддерживать и развить», — добавила замглавы региона.

В 2024 году на Кубани стобалльниками по ЕГЭ стали 325 ребят. В 2023 году в регионе открыли центр для одаренных детей «Призма». В учреждении реализуют программу инженерных, химических, литературных классов.

«Это такой мини “Сириус”, если так можно сказать. Он очень востребован и готовит детей к тому, чтобы они участвовали в различных олимпиадах», — сказала Анна Минькова.

образование