Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Администрацию Екатеринбурга поступило более 3,6 тысячи жалоб на содержание дворов

Управление ЖКХ Екатеринбурга подвело итоги деятельности по муниципальному контролю.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Администрация города получила и рассмотрела более 3,6 тысяч обращений относительно качества содержания дворов. В итоге специалисты мэрии выдали 243 предостережения и 1 462 письма с требованием устранить обнаруженные нарушения.

Подавляющая часть жалоб была посвящена качеству содержания общего домового имущества, в частности — вопросам уборки и ремонта дворов, подъездов, чердаков и подвалов. Проверяя описанные в жалобах факты, муниципальные эксперты провели 75 профилактических визитов, 161 выездное обследование, 12 рейдов по соблюдению требований и 3 422 осмотра объектов.

Администрация города напоминает, что все вопросы и претензии относительно качества содержания дворов горожане могут направить через ГИС ЖКХ, Госуслуги. Дом или «Электронную приемную».

Екатеринбург продолжает работу по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Жилье и городская среда».

На профильной комиссии директор Департамента благоустройства Администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала, что в новом сезоне будет применена схема сбора предложений в рамках голосования за объекты для благоустройства, на которую город перешел в прошлом году.

ЖКХ