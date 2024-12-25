В Администрацию Екатеринбурга поступило более 3,6 тысячи жалоб на содержание дворов

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Администрация города получила и рассмотрела более 3,6 тысяч обращений относительно качества содержания дворов. В итоге специалисты мэрии выдали 243 предостережения и 1 462 письма с требованием устранить обнаруженные нарушения.
Подавляющая часть жалоб была посвящена качеству содержания общего домового имущества, в частности — вопросам уборки и ремонта дворов, подъездов, чердаков и подвалов. Проверяя описанные в жалобах факты, муниципальные эксперты провели 75 профилактических визитов, 161 выездное обследование, 12 рейдов по соблюдению требований и 3 422 осмотра объектов.
Администрация города напоминает, что все вопросы и претензии относительно качества содержания дворов горожане могут направить через ГИС ЖКХ, Госуслуги. Дом или «Электронную приемную».
Екатеринбург продолжает работу по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Жилье и городская среда».
На профильной комиссии директор Департамента благоустройства Администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала, что в новом сезоне будет применена схема сбора предложений в рамках голосования за объекты для благоустройства, на которую город перешел в прошлом году.