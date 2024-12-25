Движение по улице Мраморской перекроют до февраля

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Сроки закрытия движения продлены из-за работ по прокладке водопровода, которые ведет ООО «Брусника».
Движение закроют на участке улицы Мраморской от жилого дома № 13 до улицы Павлодарской. Объезд участка будет организован по маршруту «Дальневосточная — Самолетная — Павлодарская». Алгоритм движения общественного транспорта меняться не будут.
Администрация города просит автомобилистов и пешеходов отнестись к временным неудобствам с пониманием и планировать маршрут передвижения заранее. Напоминаем, что все данные о действующих на территории города изменениях в дорожном движении опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
Как ранее сообщалось, на целый год продлят сроки закрытия движения по четной стороне улицы Вайнера на участке от Антона Валека до проспекта Ленина. Здесь сохранится одностороннее движение. В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что сроки перекрытия улицы Вайнера продлили до конца 2025 года.