Движение по улице Мраморской перекроют до февраля

Как ранее сообщалось, на целый год продлят сроки закрытия движения по четной стороне улицы Вайнера на участке от Антона Валека до проспекта Ленина. Здесь сохранится одностороннее движение. В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что сроки перекрытия улицы Вайнера продлили до конца 2025 года.