Небольшой снег и потепление пообещали синоптики жителям Башкирии

Резкие перепады температур вновь ожидаются в Башкирии. После морозной ночи среды и холодного четверга придет потепление.
Как рассказали в Башгидрометцентре, в четверг, 26 декабря, местами в районах республики пройдет небольшой снег. Температура воздуха в этот день днем поднимется максимум до −5 градусов, ночью же столбики термометров покажут −10,-15°, местами −17,-22°.
Характер погоды изменится в пятницу, 27 декабря. Осадки статут обильнее, а температура воздуха теплее.
— В пятницу ожидается −6,-11°, при прояснениях до −16° ночью, днем столбики покажут −1,-6°, — заключили синоптики.
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