Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небольшой снег и потепление пообещали синоптики жителям Башкирии

Башкирию ждет небольшое потепление и снег.

Источник: Комсомольская правда

Резкие перепады температур вновь ожидаются в Башкирии. После морозной ночи среды и холодного четверга придет потепление.

Как рассказали в Башгидрометцентре, в четверг, 26 декабря, местами в районах республики пройдет небольшой снег. Температура воздуха в этот день днем поднимется максимум до −5 градусов, ночью же столбики термометров покажут −10,-15°, местами −17,-22°.

Характер погоды изменится в пятницу, 27 декабря. Осадки статут обильнее, а температура воздуха теплее.

— В пятницу ожидается −6,-11°, при прояснениях до −16° ночью, днем столбики покажут −1,-6°, — заключили синоптики.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.